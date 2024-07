Stiri pe aceeasi tema

- TRAGIC… Un accident rutier grav s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza pe Drumul European 581, la intersecția cu drumul spre Mitoc, comuna Banca. Un barbat, lucrator la drumuri, a fost efectiv calcat de mașina. „A fost trimisa de urgența la fața locului o ambulanța SAJ C2 cu medic, din substația Barlad.…

- Prin apel la 112, la ora 09:20, pompierii au fost solicitați sa intervina pe strada Aleea Tineretului din municipiul Piatra-Neamț la un eveniment rutier unde un autoturism in care se afla doar conducatorul auto a parasit partea carosabila și a intrat intr-o rigola. La locul solicitarii au fost alocate…

- O groapa imensa, cu diametru de 30 de metri și adanca de 10 metri, a aparut brusc in mijlocul unui teren de fotbal din Illinois, amenajat deasupra unei mine de calcar care s-a prabușit. Prabușirea s-a produs miercuri, la Gordon Moore Park din Alton, Illinois, iar momentul colapsarii a fost surprins…

- David Popovici a cucerit o noua medalie de aur. Astazi, 21 iunie 2024, sportivul in varsta de 19 ani a caștigat proba finala de 200 de metri liber, la Campionatele Europene de inot de la Belgrad. David Popovici a bifat o noua performanța in cariera sportiva. Inotatorul in varsta de 19 ani, supranumit…

- BRAVURA… Un tanar cu permisul abia luat in primavara acestui an a provocat un accident in cursul dimineții in zona Liceului Tehnologic „Ioan Corivan”. Acesta conducea un autoturism marca Logan și era impreuna cu alți doi tineri, pasageri in vehicul. Vrand sa braveze, șoferul fara experiența a marit…

- Polițiștii de frontiera de la Vama Sculeni au depistat o mașina furata din Canada, care fusese ”albita” de o casa de licitații din Belgia, și un moldovean care avea permisul de conducere fals. Autoturism declarat furat in Canada, descoperit și indisponibilizat de polițiștii de frontiera ieșeni Politistii…

- Potrivit Vrancea 24, autoturismul alb a lovit un obstacol și a fost ridicat in aer, aterizand apoi pe plafonul unui alt autovehicul, care era parcat in fața unei case. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite ușor. Poliția a intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Citește…

- BIZAR… Un accident in urma caruia un copil și bunica lui au scapat cu viața aproape miraculos, dupa ce au fost izbiți de un autoturism dat cu spatele de un șofer complet neatent, a fost surprins de o camera de supraveghere din zona, iar imaginile nu lasa loc la interpretari. Accidentul s-a petrecut…