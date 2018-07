Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege pentru elaborarea codului administrativ se afla la dezbatere și vot final miercuri, raportul avand peste 1000 de pagini, insa acesta a fost retrimis pentru modificari suplimentare la comisia speciala parlamentara, condusa de deputatul PSD Marcel Ciolacu.

- Curtea Suprema de Justitie din Republica Moldova judeca luni contestatia depusa de Andei Nastase, candidatul Partidului "Platforma Demnitate si Adevar" (PPDA), care a castigat alegerile pentru Primaria Chisinau, la deciziile Judecatoriei Chisinau si Curtii de Apel, care au invalidat scrutinul din…

- Uniunea Europeana are in vedere infiintarea in state terte a unor 'platforme regionale de debarcare' a migrantilor salvati pe mare, dar aceasta nu inseamna crearea unui 'Guantanamo pentru migranti', a dat asigurari comisarul european pentru migratii, Dimitris Avramopoulos, intr-o conferinta de presa…

- Imaginea rea a Romaniei determinata de neintelegerile din tara se multiplica de "n" ori in institutiile europene si este foarte important ca mesajul dat la Bruxelles de politicienii romani sa fie unul unitar, a afirmat miercuri europarlamentarul S&D Maria Grapini, membru in Comisia LIBE a Parlamentului…

- Parlamentul macedonean a ratificat miercuri acordul incheiat duminica cu Grecia in vederea schimbarii numelui tarii in ”Republica Macedonia de Nord”, prima etapa a unui proces incert, inainte de punerea lui in aplicare, relateaza AFP conform News.ro . Acordul, menit sa puna capat unui litigiu vechi…

- Imaginea audierii directorului general si cofondator al companiei Facebook, Mark Zuckerberg, din luna aprilie, in fata Congresului Statelor Unite ale Americii, raspandita in intreaga presa internationala si pe retelele de socializare, a semnalat o noua era a responsabilitatii digitale. Printre…

- Ca urmare a punctului de vedere emis de Guvernul Romaniei legat de extinderea legii cash-back pentru comercianții cu ridicata și prestatorii de servicii, proiectul de lege se va discuta marți, 15 mai 2018, in Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților. Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard…