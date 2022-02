Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 2 ani a ajuns, miercuri, la spital dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Potrivit acestora, baietelul a cazut de la circa sase metri inaltime, starea acestuia fiind grava. ‘Cand s-a produs…

- Un incident socant s-a petrecut in dupa amiaza zilei de 5 ianuarie, intr-un cartier din Ramnicu Valcea, unde salvatorii au fost solicitati sa intervina dupa ce doua persoane au cazut de la ultimul nivel al unui bloc de patru etaje.

- La doar 19 ani, Monalisa vrea sa faca tot posibilul pentru a-și salva nepoțelul din mainile surorii ei. Sora Monalisei are doar 17 ani și un baiețel de aproape doi ani de care nu ar avea deloc grija. De aceea, Monalisa a tras un semnal de alarma, spunand ca sora ei este iresponsabila și ca baiețelul…