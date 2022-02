Soții Alboi il acuza pe avocatul Daniel Ionașcu, președintele executiv al PPU-SL, partidul controlat de Dan Voiculescu, ca nu s-a prezentat la multe termene in procesul pentru care l-au angajat și pentru care i-au platit 82.500 de lei, economiile de-o viata. Familia arata și ca nu a primit factura pentru o parte din banii platiți. Factura e in contabilitate, raspunde Ionașcu și amenința Libertatea cu un proces: „Sunt aspecte confidențiale. Va rog sa nu scrieți despre acest subiect!“ Silvia Alboi (80 de ani) si Toma Alboi (89 de ani) incearca sa recupereze in instanța un apartament din București…