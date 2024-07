Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Leeds din Marea Britanie a fost scena unei revolte de amploare, dupa ce sute de cetațeni romani, majoritatea de etnie roma, au protestat violent impotriva autoritaților locale. Protestatarii, furioși dupa ce autoritațile au incercat sa ia copiii unei femei rome, au incendiat un autobuz și au…

- MAE reacționeaza in urma violențelor provocate de romani in Leeds, Anglia, ca urmare a deciziei autoritaților locale de a lua in custodie copiii unei familii de conaționali. Deocamdata, MAE ii sfatuiește pe cei implicați sa urmeze procedurile legale și indicațile autoritaților locale.

- Romani au fost implicati in incidente violente care au avut loc joi seara la Leeds, care par sa fi fost declansate de tentativa de preluare a unor copii in ingrijirea statului, scrie AGERPRES.

- Mai multe videoclipuri recente postate pe platformele X (fostul Twitter) și TikTok surprind un incident violent in Leeds, Marea Britanie, in care o mașina de poliție a fost rasturnata de un grup de romani furioși. Locals in Harehills, Leeds smash and flip and police car. Multiculturalism doesn’t work.…

- Un scandal fara precedent a izbucnit joi dupa-amiaza intr-un cartier din Leeds (Marea Britanie). Totul „a luat foc” atunci cand serviciile de protecție sociala au incercat sa ridice un copil dintr-o familie de romani. Scandalul a degenerat rapid. Mai multe sute de romani au ieșit in strada. De cealalta…

