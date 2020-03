Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Petru ROMOȘAN „Distantare sociala”, claustrare, frica, populatie tetanizata, necunoscut inspaimantator – iata cocteilul care ne duce la recesiune, mare criza, harababura sociala, descompunere politica. Vor urma somajul in masa, foametea, alte boli, epidemii etc. Marea criza din 1929-1933 revine…

- Retinut in casa, ca toti ceilalti sportivi, de criza la nivel mondial a coronavirusului, jucatorul constantean de tenis de masa Cristian Pletea, improvizeaza in locuinta pentru antrenament in aceasta perioada grea, dar si pentru a da un exemplu de responsabilitate in fata pandemiei Covid 19.Pe pagina…

- Nu doar covid-19 inchide țara. Virusul ucigaș este un supliment la incompetența conducatorilor noștri. Criza coronavirusului se adauga crizei provocate de inconștiența și de interesele de grup. Prima masura luata de Guvernul Orban, sub imperiul starii de urgența, pentru a putea pune Romania pe picioare,…

- Noul coronavirus poate trai pe suprafețe din plastic și oțel inoxidabil pana la trei zile și poate ramane in aer timp de trei ore, spun cercetatorii intr-un studiu publicat in New England Journal of Medicine. Autorii acestui studiu finanțat de guvernul Statelor Unite au constatat ca virusul responsabil…

- Pandemia de coronavirus a provocat isterie in toata lumea. Nici vedetele de la noi nu se arata mai curajoase in legatura cu Covid-19, lucru de ințeles, pentru ca nimic nu este mai presus decat sanatatea. Iata cum au fost acestea afectate apariția crizei virusului ucigaș din China.

- Despre finalul crizei coronavirusului am putea discuta dupa Paștele Ortodox, crede Sergiu Manea, CEO-ul BCR, intr-o discuție cu reporterul HotNews.ro. "Pana atunci virusul va continua sa se raspandeasca. Am mai vazut discuții despre apariția vaccinului impotriva Covid 19. Dar știm din istorie ca fabricarea…

- Apel al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș catre mediul de afaceri, pe fondul crizei temutului virus Pentru ca asistam și suntem expuși, in aceasta perioada, la o situație de urgența/criza generata de virusul Covid-19, respectiv extinderea epidemiei de coronavirus și impactul care produce deja…

- Cristina Țopescu facea marturisiri de suflet pentru publicația Formula AS. Aceasta vorbea despre singuratate, dar și dezvaluia ca a avut o mare iubire."O sa va spun ceva ce n-am mai spus pana acum in mod public: și eu ma intreb, uneori, daca nu e vina mea cumva ca nu am inca o familie. Ma intreb insa…