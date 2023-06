Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat ieri neconforme cu legislația comunitara unele elemente ale reformei justiției din Polonia adoptate in 2019, scrie Reuters, citat de Rador.Potrivit Curții, camera disciplinara a Curții Supreme de la Varșovia nu indeplinește cerința necesara de independența…

- Fostul vicepresedinte american Mike Pence se va lupta cu fostul presedinte Donald Trump in alegerile primare republicane din 2024, care vor da nominalizarea republicanilor in cursa pentru Casa Alba, informeaza Agerpres, care preia Reuters, AFP si EFE.Mike Pence si-a anuntat luni candidatura, potrivit…

- Agenția de Securitate Naționala a Statelor Unite (NSA) a anuntat, miercuri, ca a identificat un actor cibernetic sponsorizat de stat din China care incearca sa atace rețelele din infrastructura critica a SUA, scrie Rador.NSA a adaugat ca și alte țari din alianța de partajare a informațiilor Five…

- Slovacia va institui, in perioada 24 mai-8 iunie, controale la frontierele cu Austria, Cehia, Polonia și Ungaria, anunța Ministerul roman al Afacerilor Externe, informeaza Rador.Potrivit sursei, decizia cu caracter temporar a fost luata in contextul organizarii a doua evenimente majore - Forumul…

- Casa Alba a publicat luni rapoarte privind informații financiare ale președintelui Joe Biden, potrivit carora finanțele personale ale președintelui in 2022 s-au schimbat puțin fața de anul precedent, informeaza Rador.Cu toate acestea, cuantumul drepturilor de autor pentru carți incasate atat de președinte,…