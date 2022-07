Pe masura ce relațiile dintre Moscova și Berlin se deterioreaza din cauza reducerii aprovizionarii cu gaze naturale și a sancțiunilor legate de Ucraina, Putin il indeparteaza acum pe omologul sau german, cancelarul Olaf Scholz. Dar este o mișcare pe care ar putea ajunge sa o regrete. Preseaza Germania sa porneasca gazoductul Nord Stream 2 pentru a […] The post Va regreta Putin jocul gazelor cu Europa? first appeared on Ziarul National .