Pentru ca tot mai des se vorbește despre valul patru al pandemiei de coronavirus, etapa ce se preconizeaza ca va ajunge și in țara noastra in toamna, mulți romani se gandesc deja ca exista șanse mari sa se revina automat și la regulile impuse in urma cu mai bine de un an, atunci cand virusul a ajuns pentru prima data in Romania. Astfel, intrebarea care sta pe buzele tuturor, va redeveni masca de protecție obligatorie sau nu, a primit acum un raspuns de la medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare.