- Sir Richard Shirreff, fost comandant adjunct al NATO pentru Europa din 2011 pana in 2014, a declarat ca Alianța „trebuie sa fie pregatita” pentru razboi cu Rusia, pe masura ce invazia lui Vladimir Putin in Ucraina ajunge la un punct critic. Shirreff a sugerat ca Occidentul sa trimita rapid „echipament…

- Cotatia aurului spot a crescut joi cu 0,4% la 1.940,95 dolari uncia pana la ora 16:22 GMT (19:22 ora Romaniei). Pe ansamblul lunii martie, pretul aurului a crescut cu aproximativ 1,7%. Contractele futures pentru aur in SUA au crescut cu 0,4%, pana la 1.946,90 dolari uncia. ”Situatia geopolitica se prelungeste…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri, dupa o reuniune cu miniștrii de externe ai țarilor membre, ca zilele care urmeaza vor fi „probabil” mult mai grele pentru Ucraina, cu și mai multe bombardamente rusești. Stoltenberg a declarat ca aliații NATO au discutat despre solicitarea…

- Vladimir Putin a ajuns sa declanșeze un razboi pe care nici el nu l-ar fi declanșat cu cațiva ani in urma, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, Mark Galeotti, expert britanic in istoria moderna, politica și securitatea Rusiei. De ce? Președintele rus a devenit un personaj impredictibil pe scena…

- Kremlinul a admis astazi, 28 februarie, ca realitatea economica a Rusiei s-a schimbat, dar afirma ca nu vede niciun motiv sa se indoiasca de eficiența și solvabilitatea Bancii Centrale, care a majorat ratele dobanzilor la 20%, in incercarea de a proteja economia țarii de sancțiunile occidentale fara…

- Traim ore in care ni se demonstreaza cum ar arata viața noastra și a copiilor noștri daca ne plictisim de democrație. Istoric și jurnalist, americanca Anne Applebaum este una dintre cele mai puternice voci ale spațiului intelectual contemporan. Cunoscatoare a Estului Europei, mult timp locuind in Polonia,…

- Washington Post remarca faptul ca „semnalele venite de la Kremlin sunt contradictorii”, in cadrul unei analize prin intermediul careia incearca sa „decodeze” mesajele transmise de la Moscova. ”S-a anunțat oficial ca unele forțe ruse sunt trimise acasa dupa ce au terminat exercițiile militare, chiar…

- "Am spus mereu ca dupa incheierea exercitiilor (...) trupele se vor intoarce in garnizoanele lor de origine. Tocmai aceasta are loc acolo, este un proces obisnuit", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov.Potrivit lui Peskov, Moscova urmeaza sa organizeze alte "exercitii…