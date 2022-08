Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) din Iasi organizeaza cea de-a XIII-a editie a Concursului National de Proza „Mihail Sadoveanu". Pentru inscriere, participantii trebuie sa trimita o singura lucrare in proza, in trei exemplare, inclusiv fragmente de roman, de maximum 15 pagini, pana in ziua de 31 august 2022 (data postei). Coordonatoarea concursului este Lacramioara Agrigoroaiei, muzeograf MNLR Iasi. Concursul este destinat autorilor romani de orice varsta. Pot participa chiar si cei ce traiesc in afara granitelor tarii, care inca nu au debutat editorial. Concursul isi propune sa descopere…