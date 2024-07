Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța o schimbare a vremii, incepand de marți, chiar in ziua meciului dintre Romania și Olanda, de la Euro 2024. Incepand de la amiaza, in cea mai mare parte a țarii vremea se va raci și vom avea parte de furtuni, vijelii, descarcari electrice și grindina.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi și vijelii, valabila astazi, in intervalul orelor 12:00, 25 iunie și 03:00, 26 iunie.In intervalul menționat, in Banat, sudul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, in cea mai mare parte a Carpaților Occidentali și in vestul…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 29-05-2024 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA Interval

- Meteorologii au emis o avertizare de ploi insoțite de descarcari electrice, vant și grindina pe alocuri, valabila din aceasta dimineata si pana joi, 30 mai, la ora 20:00. Administratia Nationala de Meteorologie a mai emis o avertizare de cod galben de ploi pentru mai multe judete din tara, valabila…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare cod galben de furtuni, valabila pentru sapte judete. Avertizarea este valabila pana la ora 21.00 si anunta cantitati insemnate de precipitatii.

- Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferica pentru mai multe județe, intre care și Maramureș. Atenționarea este valabila pentru joi, intre orele 10 și 23. In Banat, Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali, in vestul Transilvaniei și in Maramureș vor fi perioade cu instabilitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca sambata dupa amiaza vor fi averse, grindina și intensificari ale vantului in mai multe zone din județul Neamț. Meteorologii au emis o avertizare cod galben.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment pentru romani! Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea in mai multe județe din țara noastra. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare, dar și ce temperaturi sunt așteptate sa fie inregistrate de termometre!