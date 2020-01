Va ninge sau nu în ajun de Nașterea Domnului: Prognoza meteo pentru următoarele zile CHIȘINAU, 3 ian - Sputnik. Deja sunt cațiva ani la rand de cand avem ierni tot mai blande și fara zapada de Revelion, insa, macar in ajun de Nașterea Domnului (Craciun) pe stil vechi, moldovenii sunt in așteptarea fulgilor de nea. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru urmatoarele zile temperaturi de pana la +3..+5 grade Celsius pe timp de zi. Noaptea, temperatura aerului va cobori pana la minus 6 grade Celsius. In ajun de Nașterea Domnului pe stil vechi, pe 5 și 6 ianuarie, meteorologii anunța precipitații sub forma de zapada. Presiunea atmosferica va fi ridicata.… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

