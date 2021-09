Stiri pe aceeasi tema

- Șeful USR PLUS Timiș, Dominic Fritz, condamna modul in care a abordat actualul premier problema PNDL 3 și spune ca demiterea lui Dtelian Ion a fost doar o scuza pentru decizia de opri reformele in justiție. Prolemele poporului sunt altele, nu cele referitoare la dispute politice ci cele legate de costurile…

- Gabriela Firea, senator PSD, a avut, miercuri seara, o reacție dura dupa ce premierul Florin Cițu l-a demis pe Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției: „Hienele se sfașie intre ele”, a scris fostul primar al Capitalei pe Facebook. „Hienele se sfasie intre ele! Au mintit romanii, pentru a ajunge…

- USR-PLUS cere același guvern, aceiași miniștri dar un alt premier, tot din partea PNL. Declarațiile au fost facute miercuri seara de Ionuț Moșteanu, liderul grupului USR-PLUS la Camera Deputaților. Intrebat daca se așteapta ca Florin Cițu sa-și dea demisia, Moșteanu a spus ca da, in caz contrar Alianța…

- Stelian Ion a reacționat miercuri seara, pe Facebook, dupa ce Florin Cițu a anunțat ca a trimis la Cotroceni cererea de revocare din funcția de ministru al Justiției. „Florin Cițu și-a semnat de fapt propria plecare din guvern pentru ca este doar o chestiune de timp pana cand va pleca acasa”, a scris…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, membru in Biroul Național al USR PLUS, a avut o prima reacție, pentru PRESSALERT.ro, dupa anunțul premierului Florin Cițu ca l-a demis pe ministrul Justiției, Stelian Ion. ”USR PLUS a vrut și vrea sa guverneze intr-o coaliție. Prin ceea ce…

- Liderii USR PLUS, reuniti la aceasta ora in sedinta Biroului National (BN), discuta despre modul cum vor iesi la guvernare, au declarat surse participante la sedinta pentru News.ro. Dicutia despre iesirea de la guvernare vine dupa ce premierul Florin Citu a anuntat revocarea din funtie a ministrului…

- ”Prim-ministrul Romaniei a dat foc coalitiei de guvernare pentru lupta interna din PNL. Si a ales prost. A doua oara. Iar greselile se platesc. Scump. Mizerabil si miselesc gest”, a scris, miercuri seara, pe Facebook, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, dupa ce premierul Florin Cițu l-a remaniat…