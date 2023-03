Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat sambata, 11 martie, ca Primaria nu are nici macar o evidenta a cladirilor care au nevoie de consolidare, dar a anuntat ca anul acesta ar putea incepe consolidarea a 20 de cladiri din Bucuresti. Intrebat in emisiunea Insider Politic de la Prima TV,…

- Ministrul Familiei Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, spune ca Bucureștiul a pierdut lupta cu reducerea riscului seismic, din septembrie 2020 incoace. „La 46 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, in Capitala nu se lucreaza pe niciun șantier de consolidare a blocurilor cu bulina,…

- Liderul USR, Catalin Drula, a anunțat ca partidul sau va continua sa colaboreze cu primarul Nicușor Dan in Consiliul General al Capitalei. Declarațiile vin ca urmare a demisiei primarului sectorului 6, Ciprian Ciucu, de la șefia PNL București. „Am avut o intalnire foarte buna cu primarul Capitalei,…

- Situația dramatica prin care trece Turcia, dupa producerea cutremurelor puternice care au curmat un numar mare de vieți, a readus in atenție problema cladirilor cu risc seismic din București. La acest aspect face referire și fostul primar general al Capitalei. „In ultimii doi ani nicio cladire pericol…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat, marti, ca i-a cerut primarului Capitalei, Nicusor Dan, sa ia masuri „ferme” in privinta cainilor fara stapan, dupa ce o femeie a murit in Sectorul 6, adaugand ca USR nu doreste, pe de alta parte, ca Bucurestiul „sa intre din nou pe mana Gabrielei Firea”,…

- „O viata pierduta intr-un mod ingrozitor, din cauza haitelor de caini vagabonzi lasate sa terorizeze Capitala! Imi pare extrem de rau, nu am cuvinte sa-mi exprim regretul si compasiunea fata de familia indoliata. Condoleante sincere si putere in acest moment extrem de greu. La 10 ani de la tragedia…