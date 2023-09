Stiri pe aceeasi tema

- Vremea i-a luat prin surprindere pe locuitorii din Saas-Fee, din Elveția. In presa straina au aparut imagini cu ninsoare abundenta in regiune. Sunt imagini rare cu zapada, in timp ce temperaturile ating valori foarte ridicate in alte zone europene. Ce au anunțat meteorologii. Ninsoare abundenta in Saas-Fee…

- Potrivit specialiștilor, prognozei iernii 2023/2024 arata o influența evidenta a noului fenomen El Nino. Exista o schimbare pronunțata a tiparelor curentului cu jet comparativ cu anul trecut, cu tendințe emergente pentru modelele meteorologice dinamice in centrul și estul Statelor Unite și in nordul…

- Fostul presedinte CCR Augustin Zegrean a declarat marti, despre decizia Curtii de Justitei a Uniunii Europene privind prescriptia ca este inadmisibil ca CJUE sa spuna judecatorilor din Romania nu respectati deciziile Inaltei Curti, cata vreme legea ii obliga sa le respecte.„Este inadmisibil ca CJUE…

- Roma s-a incins pentru prima data in istorie la 41.8 grade Celsius. Pe strazi, Protecția Civila a imparțit termosuri, ca oamenii sa iși ia apa de la fantanile publice, iar ventilatoarele merg non-stop la terase. 23 de orașe au fost sub cod roșu de canicula extrema.In provincia spaniola Catalonia, temperaturile…

- DILEMA… O scena demna de teatrul absurd, petrecuta la cea mai recenta ședința de Consiliu Local Huși, a aratat ca, cel puțin din prisma aleșilor sai, orașul chiar iși merita supranumele de “Targul Trasniților”. Concret, unul dintre consilieri, Catalin Țocu, a relatat in plenul ședinței faptul ca profesorul…

- Absolvenții clasei a XII-a susțin marți, 27 iunie, examenul la istorie la Bacalaureat 2023. Este a doua proba scrisa din cadrul Bac 2023. Subiectele vor fi afișate pe libertatea.ro imediat ce vor fi disponibile.Subiectele de la Istorie la Bac-ul de anul trecutPrograma BAC 2023 este aceeași de anii trecuțiPrograma…

- Vremea face prapad in Europa. Meteorologii au emis cod violet de furtuni și vijelii. Oamenii din Germania au fost martorii furiei naturii. In doar cateva minute, o furtuna a lasat in urma pagube importante, vantul a suflat cu forța unei tornade, iar ploile torențiale au provocat inundații. S-a anunțat…

- Doliu in presa din Romania, dupa ce un cunoscut jurnalist a murit. Victor Ionescu avea 74 de ani si era un important om al presei inca din vremea lui Nicolae Ceausescu. Anuntul despre moartea lui Victor Ionescu a fost facut chiar de catre fostii lui colegi de la TVR. „Fostul nostru coleg, Victor Ionescu,…