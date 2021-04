Va mai continua serialul Bridgerton după sezonul 2? Va mai continua serialul Bridgerton dupa sezonul 2? Bridgerton va continua și dupa sezonul 2. Contractul a fost semnat și pentru sezoanele 3 și 4. „Planuim sa ducem mai departe povestea Bridgerton multa vreme de acum inainte”, anunța reprezentanții Netflix. Așadar, fanii pot sta liniștiți intrucat e sigur. Vom avea cel puțin 4 sezoane din serialul Bridgerton. Decizia a fost luata inainte de premiera sezonului 2, ceea ce arata increderea pe care Netflix o are in acest proiect. La momentul actual, sezonul 2 este inca in producție. Nu se știe deci exact cand vor fi lansate aceste noi sezoane. Cu… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

