Remus Vulpescu, fost sef al Corpului de control al fostului premier Victor Ponta si fost consilier onorific al fostului premierul Mihai Tudose, a fost numit administrator provizoriu al Nuclearelectrica, compania de stat care administreaza centrala din Cernavoda, arata un anunț al Bursei de Valori București.

Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a declarat marți, intr-o conferința de presa la Neptun, ca ministrul Energiei, liberalul Virgil Popescu, ar fi trebuit remaniat.

Fostul ambasador al Romaniei la Paris, Luca Niculescu, a fost numit in funcția de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe potrivit unei Decizii semnate azi de premierul Nicolae Ciuca și publicata in Monitorul Oficial.

Compania de stat Nuclearelectrica, producator de energie care administreaza centrala din Cernavoda, a realizat in primul semestru al anului un profit net de 1,22 miliarde lei, in crestere cu 217% fata de perioada similara a anului trecut (385,39 milioane lei), conform news.ro.

Nuclearelectrica a redus puterea Unitatii 1 CNE Cernavoda cu 25%, in noaptea de 9 august, pentru realizarea unor lucrari de indepartare a algelor acumulate in zona condensatorului, in partea clasica a centralei.

Fostul premier Mihai Tudose spune ca daca PSD este populist atunci cand cere plafonarea prețurilor la energie, atunci inseamna ca UE este plina de populiști deoarece cvasi-majoritatea statelor membre susțin aceasta masura.

Femeia in varsta de 27 de ani, care a suferit arsuri pe mai mult de 75% din suprafata corpului in urma unei explozii ce a avut loc, vineri dimineata, intr-un apartament din Hunedoara, a fost transferata, in cursul dupa-amiezei, cu un elicopter, la Spitalul Judetean din Timisoara.