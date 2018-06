Divorțul lui Eugen Stan, polițistul susprins de camerele video pipaind doi copii intr-un lift, la inceputul acestui an, s-a amanat dupa ce soția acestuia nu s-a prezentat, in mod surprinzator, la proces. La termenul din 5 iunie, judecatorii au luat decizia de suspendare a cauzei pentru ca nici una dintre cele doua parți nu s-a […] The post Va mai amintiți de polițistul pedofil Eugen Stan? Soția acestuia s-a razgandit in privința divorțului appeared first on Cancan.ro .