Vă mai amintiți de Miki de la K-pital? Vedeta muzicii anilor 2000 s-a apucat de mărțișoare Cum spectacolele publice au disparut, solista, pe numele sau Mihaela Rodica Marinache (46 ani), și-a regasit o veche pasiune, aceea de a face accesorii hand-made, in special marțișoare, ca tot este luna lor. Frumoasa solista ce facea furori in anii 2000 cu K-pital, grupul sau, și care lansa succese pe banda, și-a achiziționat materialele necesare și a inceput sa lucreze manual marțișoare. Vedeta a scos și la vanzare pe contul de Instagram lucrarile sale, facute cu propriile maini. Și prietenii sai au primit marțișoare facute de solista. Pentru ca accesorile au deja mare succes la public, iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

