Vă mai amintiți de fostul procuror „Portocală”? A ajuns din nou în atenția presei centrale! La finalul saptamanii trecute, jurnaliștii de la Cancan.ro l-au readus in atenția publica pe vestitul fost procuror “Portocala”, “paraditorul” care a reușit performanța de a provoca o adevarata furtuna in cadrul DNA Ploiești, inclusiv de a se autoexclude din randul magistraților din Romania. Conform jurnaliștilor de la Cancan, perioada de stare de urgența l-ar fi prins in comuna prahoveana Talea pe Mircea Negulescu, zis “Portocala”, acolo unde și-ar fi facut de cap și ar fi generat mici scandaluri in randul comunitații locale. Ce spun jurnaliștii de la Cancan? Ca acesta este acuzat ca a terorizat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De aproape o luna, polițiștii din Prahova se chinuie sa prinda un hoț evadat de la penitenciarul Ploiești, individ care a ajuns sa terorizeze un sat intreg.Este vorba despre Onorel Lupu, condamnat pentru furt care a reușit sa fuga de la o secție exterioara a inchisorii pe 18 aprilie. De atunci,…

- Un barbat a fost prins de jandarmi cand incerca sa fure ansambluri metalice si un motor electric dintr-o fosta sectie a Uzinei "1 Mai" din Ploiesti, informeaza, marti, Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, potrivit Agerpres.Citeste si: ALERTA Dupa decizia CEDO in cazul Kovesi,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Ploiești – Brașov, in localitatea Barcanești, județul Prahova, a avut loc un accident rutier. Citește și: HARTA infectarilor cu coronavirus in Romania. Pana la data de 1 mai au fost confirmate peste 12.000…

- O persoana a decedat in sediul Bancii Transilvania, de pe strada Lupeni, din Ploiești. La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției, SAJ Prahova, dar și o mașina a Serviciului de Medicina Legala. Este vorba despre un batran in varsta de 70 de ani. Barbatul…

- Un barbat din Ploiești a devenit voluntar in centrul in care a fost ținut in izolare timp de 14 zile. El s-a decis sa ajute dupa ce a observat ca hrana ii era adusa doar de femei, care erau nevoite sa care zilnic sute de litri de apa, transmite corespondentul MEDIAFAX.Ciprian, un barbat de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 grade pe scara Richter s-a produs, luni, la ora locala 10:16, in Muntenia, judetul Prahova, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la adancimea de 11 kilometri si s-a produs…

- Instanta suprema a stabilit, luni, ca probele si rechizitoriul ex-magistratilor DNA Mircea Negulescu si Lucian Onea prin care cei doi sunt acuzati de pretinse fapte de represiune nedreapta, respecta normele procedurale iar cazul poate fi analizat pe fond de judecatorii instantei. Decizia de…

- N. Dumitrescu In urma organizarii a doua tururi de scrutin, prin vot, a fost ales noul rector al Universitatii “Petrol-Gaze” Ploiesti. Dupa o confruntare destul de stransa in turul al doilea al alegerilor, pe data de 24 februarie, cu 128 de voturi a fost ales la conducerea universitatii ploiestene prof.univ.dr.ing.…