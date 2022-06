Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani din Bucuresti a fost retinut de politisti.Acesta este cercetat pentru inselaciune, dupa ce a escrocat un batran de 77 de ani.Barbatul de 77 de ani a mers la politie. Oficial de la DGPMB Joi, 9 iunie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Muncipiului Bucuresti,…

- Politia vietnameza a confiscat o cantitate record de 350 de sticle cu bila de urs, o substanta utilizata in medicina traditionala, a anuntat vineri o organizatie pentru protectia faunei salbatice, informeaza AFP. Autoritatile din Vietnam au interzis extragerea bilei de urs in 2005. Fermelor existente…

- Polițisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului - Secția 24 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au reținut joi un barbat de 39 de ani, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O profesoara din Borșa care iși lovea elevii a primit drept pedeapsa o scadere salariala și s-a transferat la alta școala. 5% taiere din salariu a primit și un profesor din Hunedoara care l-a strans pe un elev de gat, scrie Școala 9 . Profesoara din Borșa, Maramureș, care a fost filmata pe 12 octombrie…

- Un barbat de 37 de ani din Balți a fost reținut pentru 72 de ore , fiind suspectat ca și-ar fi omorat concubina de 38 de ani.Poliția din Balți a fost sesizata despre producerea tragediei noaptea trecuta.

- Un baiat din Romania in varsta de 14 ani a fost uitat intr-o parcare din Ungaria, in timp ce se intorcea cu familia de la o competiție din Italia. Intamplarea sa a fost povestita pe Facebook de autoritațile din Ungaria. Totul s-a intamplat, marți, in parcarea din zona Csengelei de pe autostrada M5.…

- Mai multe persoane au fost impușcate marți, 12 aprilie, pe peronul unei stații de metrou din Brooklyn, a informat cotidianul american The New York Times.Polițiștii au fost chemați la stația de metrou in jurul orei locale 8.30, o ora de varf, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Poliție.…