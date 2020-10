Liviu Negoita, fost primar al Sectorului 3, a declarat, sambata, ca s-a inscris in PMP deoarece partidul are o echipa de oameni seriosi si el isi poate aduce contributia prin experienta de parlamentar si in administratia publica. Politicianul RAFILA a inceput deja atacurile la ministrul TATARU „Am revenit pentru ca am gasit aici, in PMP, o echipa de oameni seriosi, experienta pe care eu o am atat in calitate de parlamentar si in administratia publica a Bucurestiului m-a facut sa decid venirea in Partidul Miscarea Populara si sa putem sa facem ceva pentru bucuresteni si pentru romanii din celelalte…