Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a fost intrebat duminica, la Prima TV, daca Liviu Dragnea, dupa ce va iesi din inchisoare, va avea interes sa rupa partidul, el precizand ca PSDnu se va mai intoarce la abordarile din perioada cand era condus de Dragnea, explicand…

- Prim-vicepresedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, sustine ca nu l-a turnat pe Liviu Dragnea la Directia Nationala Anticoruptie in dosarul in care fostul lider social-democrat este cercetat pentru trafic de influenta in contextul vizitei facute in SUA, precizand ca a fost audiat de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, la Digi24, ca este posibil sa mai mearga cu Liviu Dragnea la o partida de pescuit. „Nu am comunicat telefonic (de cand a ajuns la inchisoare). Imi pare rau unde este. Nu comentez o decizie a justitiei. Am o parte clar umana, cred ca se sesizeaza…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca liderul PSD, Liviu Dragnea, aflat în penitenciar, dupa ce a fost condamnat la trei ani și jumatate de închisoare, nu mai poate di membru de partid, statutar. Despre Viorica Dancila, liderul PSD afirma ca "pentru frustrari, anxietati, depresii,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica, la Insider Politic, ca regreta ca Liviu Dragnea este in inchisoare, precizand totodata ca statutar acesta nu mai poate fi membru de partid dupa ce va ieși din inchisoare. „Am un regret unde se afla. Nu sunt un om care ma bucur de raul nimanui.…

- Viorica Dancila a afirmat ca nu intelege de ce I seaduc acuzatii ca ar fi colaborat cu serviciile pentru candidature la alegerile prezidentiale, intrucat candidatura sa a fost votata in Comitetul Executiv al PSD. ”Nu am colaborat cu serviciile pentru candidatura mea. Daca ne uitam, aceeasi colaborare…

- Viorica Dancila a afirmat ca nu intelege de ce I seaduc acuzatii ca ar fi colaborat cu serviciile pentru candidature la alegerile prezidentiale, intrucat candidatura sa a fost votata in Comitetul Executiv al PSD. ”Nu am colaborat cu serviciile pentru candidatura mea. Daca ne uitam, aceeasi colaborare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca PSD nu a dorit sa „alimenteze” nemultumirea minerilor din Valea Jiului care nu si-au primit salariile si ca nu doreste sa „alimenteze un necaz” al oamenilor. In acest context, el a explicat ce isi doreste de la PSD, mentionand printre altele „bunul simt”…