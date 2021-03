Va juca FC Farul Constanta in play-off? Duminica aflam: Ianis Zicu - Sunt bucuros ca antrenez o astfel de echipa

Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Zicu (37 de ani), antrenorul celor de la Farul Constanța, și-a facut calculele pentru play-off, imediat dupa ce echipa sa a plecat cu un punct de pe „Ion Oblemenco”. Farul - FC U Craiova s-a terminat 0-0, in ultimul meci al „marinarilor” din sezonul regular. ...

- Pentru Farul a fost ultimul meci din sezonul regulat, echipa de pe litoral avand liber in ultima runda. FC Farul Constanta a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a 20 a a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare U Craiova 1948.S au intalnit echipele care se aflau inaintea meciului pe locurile 3 gazdele…

- FC Farul Constanta este aproape de calificarea in turneul play off al Ligii 1. "Marinarii" mai au de jucat un meci din sezonul regulat, in deplasare cu fostul lider, U Craiova 1948. Partida este programata marti, 23 martie, de la ora 19.30, intalnindu se locul doi cu locul patru. Sperantele FC Farul…

- FC Farul a invins cu 3 2 la Constanta Fotbal Comuna Recea in etapa a 19 a a Ligii a 2 a. Aflati in zona de play off, "marinarii" mai au de jucat un meci din sezonul regulat. Partida cu U Craiova 1948 e ultima din runda a 20 a. Fiind programata marti, 23 martie. FC Farul Constanta a invins Fotbal Comuna…

- Echipa de pe litoral a disputat penultimul meci din sezonul regulat al Ligii a 2 a. FC Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 19 a a Ligii a 2 a, intalnind pe teren propriu Fotbal Comuna Recea, in penultima partida a "marinarilor" din sezonul regulat.Confruntarea s a incheiat cu succesul…

- . FC Farul Constanta mai are de jucat doua meciuri din sezonul regulat. Cu doua meciuri ramase de jucat din sezonul regulat al Ligii a 2 a, astazi cu Fotbal Comuna Recea, la Constanta, si, in runda urmatoare, pe terenul liderului, U Craiova 1948, FC Farul Constamta isi doreste ca echipele castigatoare…

- CSM Poli Iași și Universitatea Craiova se intalnesc, marți seara, de la ora 20.00, in primul meci din etapa cu numarul 21 a Ligii I de fotbal. Runda va continua, miercuri, 3 februarie, cu alte trei partide: AFC Hermannstadt-Gaz Metan Mediaș (ora 15.00),FC Voluntari-Astra Giurgiu (ora 17.30) și Dinamo…

- FC Viitorul s a duelat in etapa trecuta cu liderul clasamentului Diviziei A, iar acum infrunta vicecampioana din sezonul trecut.In etapa a 18 a a Ligii 1, FC Viitorul are meci in deplasare cu U Craiova, sambata, 23 ianuarie, de la ora 21.00.Dupa duelul din runda precedenta cu FCSB 2 2 la Ovidiu , echipa…