- Petrolul Ploiesti și FC Hermannstadt, echipele aflate pe primele doua poziții in clasamentul play-off-ului Ligii a II-a, au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat in etapa a treia, pe stadionul „Ilie Oana”.

- Prețul petrolului crește din nou, dupa ce miercuri inregistrase o scadere semnificativa de 17% Pretul petrolului a crescut joi cu peste 5%, in contextul in care Emiratele Arabe Unite, producator OPEC, pare sa se distanteze de declaratiile lansate cu o zi inainte, conform carora tara va sustine cresterea…

- Pretul mondial al petrolului a scazut cu 17%, in ziua cu cele mai mari prețuri la carburanți din Romania Pretul petrolului a scazut cu pana la 17%, la cel mai mic nivel inregistrat in ultimele zile, dupa ce Emiratele Arabe Unite au anunțat ca vor cere membrilor OPEC sa creasca producția de țiței. Petrolul…

- Ieri, intr-o conferinta de presa, Petrolul a prezentat un nou sponsor „MRS Residence” . Directorul de marketing Mihai Constantinescu a anunțat ca s-a alaturat proiectului de la Petrolul un nou sponsor. Acesta este , o companie romaneasca de construcții, cu 15 de experiența, care a derulat peste 100…

- Preturile la gaze si la energie ar putea sa scada in viitorul apropiat, deoarece Romania a avut o iarna usoara, afirma George Niculescu, secretar de stat in Ministerul Energiei. El spune ca, datorita temperaturilor bune, a fost extras mai puțin gaz din depozite fața de anul trecut. Intrebarea despre…

- Preturile la gaze si la energie ar putea sa scada in viitorul apropiat, deoarece Romania a avut o iarna usoara, cu temperaturi bune, motiv pentru care a extras o cantitate mai mica de gaz din depozite comparativ cu anul trecut, a afirmat marti George Niculescu, secretar de stat in Ministerul Energiei.…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, dupa o victorie reusita in turul al treilea in fata rusoaicei Anastasia Pavliucenkova, cu 6-3, 2-6, 6-2, sambata, la Melbourne, in runda a treia a competitiei de Mare Slem.

- Algeria a fost invinsa și in aceasta seara, 1-3 in fața Coastei de Fildes. Deținatoarea trofeului incheie grupa E pe ultimul loc, dupa doua infrangeri și o remiza alba. Algeria, echipa lui Riyad Mahrez, caștigatoarea Cupei Africii in 2019, a fost eliminata inca din faza grupelor la turneul final din…