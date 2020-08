Va intrebati de ce nu au timp pentru cetateni? Angajatii Primariei Lugoj sustin ca sunt obligati sa imparta ziare prin oras in plina pandemie, fara masti si manusi

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea va achiziționa mai multe materiale de protecție și dezinfectanți pentru polițiști in contextul epidemiei cu noul coronavirus. IPJ Vrancea a scos la licitație pe SEAP un contract in valoare de 155 de mii de lei. Prin intermediul acestui contract vor fi…

- O viața intreaga a imbracat haina militara in Romania. Mai intai ca tanar recrut, apoi ca jandarm. Cand a “tras linie”, dupa aproape trei decenii de militarie, Marian Benone, jandarm ieșit la pensie cu gradul de plutonier major, a “evadat” in civilie, departe de casa. In plina pandemie, ajutat de un…

- Demisie rasunatoare in plina pandemie de coronavirus, la Dorohoi managerul unitații medicale și-a prezentat, joi, demisia, relateaza Monitorul Botoșani.Managerul Spitalului Municipal Dorohoi, medicul Bogdan Anton, si-a prezentat, joi dupa amiaza, demisia din functia pe care o ocupa la conducerea spitalului…

- Sepsi ia o decizie surprinzatoare, cu mai puțin de trei saptamani inainte de reluarea oficiala a Ligii 1. Președintele Cornel Șfaițer a precizat, in direct la TV, ca fotbaliștii antrenați de Leo Grozavu vor putea parasi cantonamentul dupa incheierea perioadei de pregatire. „Le vom da liber jucatorilor…

- Ziarul Unirea Guvernul Orban a stabilit un nou RECORD, in plina pandemie: POTOP de Ordonanțe de Urgența in prima saptamana de stare de alerta Ludovic Orban și miniștrii sai au stabilit un nou record, in plina pandemie: au dat 11 Ordonanțe de Urgența in prima saptamana de cand Romania se afla in stare…

- In plina pandemie, Finanțele ieșene au incasat mai mulți bani decat in perioada neafectata de criza. Luna aprilie arata incasari de 88 de milioane de euro, mai mult decat colectarea din aceeași perioada a anului trecut. Finanțiștii cred ca administrarea e mai eficienta de cand a venit PNL la guvernare,…

- Un restaurant cu specific italian era deschis, joi, in centrul orașului Cluj-Napoca, iar angajatii au servit politisti sub acoperire, care s-au dat drept clienti. In acest caz a fost intocmit un dosar penal...

- Saptamana trecuta, ministrul Educației și Cercetarii Naționale, Monica Anisie, a anunțat ca elevii din anii terminali vor putea reveni in unitațile de invațamant, in intervalul 2-12 iunie, insa nu in mod obligatoriu. Concret, elevii ar urma sa se pregateasca in aceste doua saptamani pentru Evaluarea…