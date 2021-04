Va intra Ploieștiul sub noi restricții, în zilele următoare? V. Stoica Rata incidenței Covid in municipiul Ploiești a crescut, de la o zi la alta, potrivit datelor oficiale, iar ieri a ajuns la 3,99 cazuri la mia de locuitori. In raportul dat publicitații ieri de Direcția de Sanatate Publica Prahova, municipiul Ploiești se afla la numai un pas de pragul de 4 la mie, de la care se pot institui noi restricții, una dintre acestea fiind interdicția de a parasi domiciliul dupa ora 20.00, pe perioada weekend-urilor și inchiderea magazinelor, tot in weekend-uri, la ora 18.00. Toate acestea ar urma sa fie decise insa de catre Comitetul Județean pentru Situații… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

