Va intra în funcțiune radarul mărfurilor. Explicațiile premierului Ciucă Premierul Nicolae Ciuca a precizat vineri, la inceputul ședinței de guvern, ca va fi adoptata OUG pentru implementarea radarului marfurilor. Reglementam prin OUG modul in care implementam acea masura care face parte din pachetul asumat la nivelul Guvernului pentru modernizarea și digitalizarea relației dintre stat și mediul de afaceri. Radarul marfurilor va intra in funcțiune. Mediul de afaceri va beneficia in sensul in care reducem partea birocratica, la nivelul statului vom avea un mijloc de monitorizare. Consideram ca prin acest mod vom reuși sa aducem bani in plus la bugetul de sat”, a explicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

