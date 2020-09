Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a precizat marți, la Alba Iulia, ca ”avem in evaluare orice scenariu” atunci cand a fost intrebat de jurnaliști daca dupa alegerile locale din 27 septembrie ar putea fi instituit un nou ”lockdown”, in contextul in care epidemia de coronavirus se menține la cote ingrijoratoare…

- Urmeaza o perioada in care autoritatile se asteapta la o crestere a numarului de cazuri de coronavirus, iar in acest context este evaluata capacitatea spitalelor de a face fata unei astfel de situatii, a declarat astazi ministrul Sanatații, Nelu Tataru. El spune ca va fi evaluata inclusiv capacitatea…

- Pana astazi, 27 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 83.150 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), anunța Grupul de Comunicare Strategica. 36.677 de pacienți...

- In Dambovita s-au inregistrat 71 de noi cazuri in ultimele 24 de ore, in Arges si Bihor, 53, iar in Prahova si Hunedoara, 51. La polul opus, in Covasna a fost inregistrat un singur caz nou de COVID-19. Alte 1.215 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate marti in Romania, bilantul…

- UPDATE luni, 20 iulie 2020, ora 13:00. Numarul cazurilor de coronavirus a crescut cu 681 de noi imbolnaviri, ajungand la totalul de 38.139, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica.

- Reacția ministrului Tataru, dupa recordul de imbolnaviri. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, miercuri, in timpul unei vizite la Constanța. referitor la posibilitatea reintroducerii starii de urgența, ca „in acest moment nu se impune”. „Am mai discutat acest lucru, in acest moment nu se impune…

- "Turistii care vin la mare sa se distreze, dar sa respecte recomandarile pentru a evita raspandirea COVID-19", a declarat mniercuri Nelu Tataru. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca spera ca Parlamentul sa adopte in regim de urgenta legea privind carantina, pentru a…

- Alte 460 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se la un total de 25.286 de imbolnaviri, a anuntat joi Grupul de Comunicare Strategica. La terapie intensiva sunt internati 199 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv,…