- Membrii Guvernului condus de prim-ministrul Marcel Ciolacu au depus juramantul de investitura, joi, in fata presedintelui Klaus Iohannis, intr-o ceremonie desfasurata la Palatul Cotroceni. Oamenii politici din Vrancea au transmis mesaje de incurajare și susținere pentru noul Cabinet. Președintele PSD…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a felicitat pe noii miniștri din Guvernul Ciolacu la finalul ceremoniei, in cadrul careia aceștia au depus juramantul de investitura. Șeful statului i-a indemnat pe aceștia sa „nu piarda din vedere pentru ce au jurat” și a adaugat ca „cel mai important este sa…

- Dupa consultarile cu partidele parlamentare care au avut loc la Cotroceni, președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat, marți, pe Marcel Ciolacu, sa formeze un nou guvern, dupa demisia lui Nicolae Ciuca din funcția de prim-ministru. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 13 iunie…

- The consultations of president Klaus Iohannis with the parliamentary parties and formations with a view to appointing the candidate for the position of prime minister began, on Tuesday, at the Cotroceni Palace, with representatives of the Social Democratic party (PSD), the National Liberal party (PNL)…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,implineste astazi frumoasa varsta de 64 de ani. Klaus Werner Iohannis s a nascut la data de 13 iunie 1959, la Sibiu.Klaus Werner Iohannis s a nascut la data de 13 iunie 1959, la Sibiu, si este un politician roman de etnie germana, care din 21 decembrie 2014 ocupa…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohnanis, a avut luni, 3 aprilie, o intrevedere cu cancelarul german Olaf Scholz.„Am placerea sa il primesc ca oaspete in Romania pe Cancelarul Republicii Federale Germania, domnul Olaf Scholz. Bine ați venit, domnule Cancelar federal! Fii la curent cu cele mai…

- Recent, ministrul nostru de Externe, Bogdan Aurescu, a intarit inca o data convingerea noastra ca in Romania, transparența in politica interna este o poveste de adormit copiii sau naivii. Ca pe noi, ceilalti, nu ne poate adormi. Romania este tara in care presedintele sau, in aproape doua mandate, nu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat ca nu exista nici „o asumare concreta” pentru o data certa de aderare a Romaniei la spațiul Schengen, pentru ca negocierile sunt „foarte complicate”. Declarația a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa comuna cu președintele Consiliului European,…