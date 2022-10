Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani de absența motivata de pe scena culturala a județului, mai efervescent, mai incarcat de bunatați culturale și artistice, revine, chiar saptamana viitoare, Targul de C`Arte Alba Transilvana! Astfel, in perioada 14-17 septembrie 2022, la Alba Iulia, in Cetatea Alba Carolina, intre muzeu și…

- Marți, 30 august 2022, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba gazduiește o noua activitate in cadrul proiectului 3.30 Biblioterapia, un proiect cultural ce se deruleaza sub forma unor ateliere de psihologie practica, pentru viața de zi cu zi, promovand totodata colecția de carte de specialitate a…

- Marți, 28 iunie 2022, de la ora 17.00, psihoterapeutul Cosmin Bara și bibliotecara Luiza Pop va dau din nou intalnire la Biblioterapia, atelier de psihologie practica organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Dezbaterea pe tema Cum sa iți gestionezi fricile, care…

- Vineri, 2 septembrie 2022, incepand cu ora 19.00, in sala de evenimente a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va avea loc proiecția filmului documentar „Nicolae”, regizat de Mihai Grecu. Intrarea este libera. In satul Rahau, locuitorii se confrunta cu reintoarcerea lui Nicolae Ceausescu sub forma…

- Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba organizeaza joi, 25 august 2022, lansarea carții „Hobby pescuitul la musca ”, un volum de specialitate semnat de Vasile Borza, impatimit pescar și inventatorul unui nou nod esențial in pescuitul la musca. Lansarea carții va avea loc…

- Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba va invita sa faceți cunoștința cu Ana Bosard, in calitate de autoare a carții „Rascolind…prin amintiri”, cu ocazia lansarilor organizate in datele de 1 și 12 august 2022, la sediul bibliotecii, și la Doștat, chiar in gradina Anei. „Nu…

- Șah-mat!”, maine, de Ziua Mondiala a Șahului, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Miercuri, 20 iulie 2022, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba sunt așteptați toți copiii pasionați de șah! Am pregatit pentru ei o expoziție interesanta, De Ziua Mondiala a Șahului, cu o selecție de volume…

- Miercuri, 20 iulie 2022, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba propun publicului o serie de momente dedicate scriitorului Adrian Paunescu, de la a carui naștere se implinesc 79 de ani. Acestea pot fi urmarite online, pe pagina de socializare a instituției, incepand cu ora…