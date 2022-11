Stiri pe aceeasi tema

15 bucatari pasionați de mancarea romaneasca autentica iși vor uni și in acest an ceaunele. Vor pregati 7.000 de porții de fasole, carnați și ciolan de Ziua Naționala, la Alba Iulia. Programul complet al manifestarilor de 1 Decembrie la Alba Iulia.

TVR CULTURAL - postul cultural al Televiziunii Romane – isi reia emisia pe 1 decembrie 2022, de Ziua Nationala a Romaniei, dupa o absenta de 10 ani.

Ministerul Apararii organizeaza, duminica, repetitia generala pentru parada militara de Ziua Nationala la care vor particoipa aproximativ 1.500 de miliari si 120 de mijloace tehnice, intre care 40 de aeronave, anunța news.ro.

Protest masiv in centrul Pieței Wenceslas din Praga de Ziua Naționala a Cehiei! Manifestanții au cerut demisia Guvernului liberal-conservator. Potrivit poliției, cateva zeci de mii de oameni s-au adunat in piața. Mitingul s-a desfașurat sub sloganul "Cehia este pe primul loc".

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) lanseaza o ampla campanie de promovare a produselor agroalimentare romanesti si de crestere a accesului romanilor la alimentele de calitate obtinute pe plan local, sub denumirea "Produs romanesc - Bun pentru tine, bine pentru fiecare!", cu ocazia…

Tehnica 4-7-8 este un exercițiu de relaxare care presupune inspirația timp de patru secunde, menținerea respirației timp de șapte secunde și expirația timp de opt secunde, spune un medic de la Școala de Medicina Keck a Universitații din California de Sud, citat de CNN.

Fostul ministru al Culturii Daniel Breaz, care a demisionat din PSD in august 2020, reclamand un "leadership haotic", s-a inscris in PNL Alba Iulia. "Am credinta ca alaturi de Partidul National Liberal voi avea sansa de a construi", afirma Breaz, care este rectorul Universitatii "1 Decembrie 1918"…

Nutritionistul-dietetician Adina Rusu considera ca inceputul noului an scolar reprezinta o provocare atat pentru copii, care trebuie sa treaca brusc de la programul lejer de vacanta, la rutina si disciplina, cat si pentru parinti, nevoiti sa includa acum noi atributii in programul zilnic, deja supraincarcat…