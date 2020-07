Va fi scandal în PSD! Teodorovici vrea funcția lui Ciolacu. Și-a anunțat candidatura Fostul mnistru de la Finanțe considera ca sub conducerea lui Marcel Ciolacu, PSD nu face opoziție și risca sa ajunga un partid mic, care se va zbate pentru a face pragul electoral. ”Nu poți sta in opoziție și sa dai din coada pe langa Iohannis, in timp ce Iohannis calca in picioare PSD. Nu cred ca s-au facut ințelegeri cu președintele Iohannis sau era mai bine sa se fi facut, decat sa se datoreze prostiei. In opoziție, partidele cresc, dar PSD scade. Am scazut sub cota de la prezidențiale, dar și sub cota la europarlamentare. Nu-mi doresc sa ajungem un partid care se bate pentru a face pragul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

