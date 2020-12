Rareș Bogdan a declarat sambata seara, la o televiziune de știri, ca discuții exista in PNL, acesta fiind „un partid viu”, dar nu este vorba despre neințelegeri, scrie ziare.com. Partiile din Sinaia, luate cu asalt de turiști. Masuri de urgența impuse de autoritați Despre organizarea unui Birou Politic Național, Rareș Bogdan a spus ca „a fost o rugaminte a președinților de filiala pentru a purta o discuție. Nu a fost nimic razboinic. Consideram ca acum mult mai important e sa dam rapid un guvern. Am considerat ca discuțiile noastre in partid mai pot suporta amanare. Nu exista neințelegeri.…