- Victorie in instanta pentru constructia unei statui a liderului sovietic Vladimir Lenin in orasul Gelsenkirchen din Germania. Autoritatile locale au incercat sa impiedice ridicarea monumentului despre care considera ca este incompatibil cu valorile democratice.

- ​​​Autoritațile germane cerceteaza punerea în vânzare a unei beri cu însemne naziste pe eticheta. Orice fel de însemn nazist este strict interzis în Germania, informeaza BBC. Imaginile cu berea au fost postate de un politician din estul Germaniei pe nume Götz…

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri dupa-amiaza intr-un orasel situat in centrul Germaniei, afirma surse citate de presa germana. Autorul atacului este un individ in varsta de 36 de ani, au declarat sursele citate. Atacul a avut loc intr-o pensiune din localitatea Rot am…

- Un individ care a incercat sa atace agenti de politie cu un cutit a fost impuscat mortal in oraselul Gelsenkirchen, situat in vestul Germaniei, relateaza site-ul T-online.de, potrivit MEDIAFAX.Potrivit autoritatilor, un individ in varsta de 37 de ani s-a apropiat de agenti de politie inarmat…

- Gradina zoologica din orasul Krefeld, situat in vestul Germaniei, a fost redeschisa vineri, la doua zile dupa ce un incendiu a mistuit renumita Casa a Maimutelor Mari si a provocat decesul a 30 de animale, printre care mai multe maimute, relateaza agentia DPA. Vizitatorii s-au asezat la coada inainte…

- Autor: Stelian ȚURLEA Istoricul britanic Catherine Anne Marridale, nascuta cin 1959, a aratat in studiile sale un interes special pentru Rusia. Intr-un interviu acordat ziarului „The Independent” spunea ca a inceput sa studieze limba rusa la școala și a vizitat țara prima oara la 18 ani. Mai tarziu…

- ​Gimnasta Oksana Chusovitina va concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2020), la 44 de ani. Sportiva va stabili un nou record mondial în privința vârstei unui sportiv din gimanstica. Actualul record îi aparține tot ei: a participat și la Olimpiada de la Londra (2012), potrivit Mediafax.Oksana…

- Nationala de fotbal a Germaniei va sustine meciuri amicale cu Spania, Italia si Elvetia înainte de Euro-2020.Germania va evolua contra Spaniei la 26 martie, la Madrid, iar cinci zile mai târziu va evolua cu Italia, la Nurnberg.Germanii, care vor efectua un stagiu în Elvetia…