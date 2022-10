Va fi protest luni în Zalău MARȘUL ANTI-SARACIRE 17-21 Octombrie 2022 Pentru creșterea urgenta a salariilor și pensiilor!Impotriva creșterii costurilor de trai! Anul acesta, Ziua Mondiala a Muncii Decente (WDDW), 7 octombrie, este dedicata luptei pentru venituri echitabile pentru lucratori. CNS Cartel ALFA anunța programul național de acțiuni de protest pentru creșterea urgenta a salariilor și pensiilor! Prețurile la energie, alimente și alte produse esențiale cresc in spirala la niveluri care trimit milioane de lucratori in saracie, in timp ce guvernul, economiștii și bancherii iau masuri care pun presiune și mai mare asupra… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

