- Britanicii deplang moartea Reginei Elisabeta a II-a. Prea puțini iși mai amintesc cum a aratat Londra in 1952, la moartea Regelui George al VI-lea, tatal reginei. Au fost ultimele ceremonii de acest fel din Regatul Unit pana in acest an, in 8 septembrie, cand Regina Elisabeta a II-a a incetat din viața.

- Regimul de la Kremlin s-a aratat iritat de faptul ca niciun reprezentant al sau nu a fost invitat sa participe la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Purtatoarea de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova a spus, joi, ca Regatul Unit „a comis o blasfemie fața de memoria Elisabetei a II-a” pentru…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat zi de sarbatoare federala pentru funeraliile de stat ale Reginei Elisabeth II, acordand o zi libera unui numar mic de angajati din Canada, transmite The Guardian preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La Londra continua pregatirile pentru ziua in care sicriul Reginei Elisabeta a II-a va fi depus la Castelul Windsor. Autoritațile londoneze se așteapta ca, luni, orașul sa fie complet blocat de oamenii care vor veni sa participe la funeralii. Președintele

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca va participa la funeraliile Reginei Elizabeth a II-a, relateaza USA Today. "Nu stiu inca care sunt detaliile, dar voi participa", a transmis Joe Biden reporterilor care calatoresc cu el in Ohio. Data si detaliile inmormantarii Reginei Elizabeth a…

- Regatul Unit al Marii Britanii iși plange suverana. In memoria acesteia, in Hyde Park au fost trase 96 de lovituri de tun, cate una pentru fiecare an din viața Reginei Elisabeta a II-a, relateaza AFP. De asemenea, clopotele bisericilor au rasunat vineri in intreaga țara. Regina Elisabeta a II-a…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la varsta de 96 de ani. Milioane de britanici sunt in doliu, dupa ce s-a stins din viața suverana care a condus Regatul Unit timp de 70 de ani, fiind cel mai longeviv monarh din istorie.

- Papa Francisc, aflat in vizita in Canada, s-a intalnit cu indigeni ”pentru a-și cere iertare inaintea acestora pentru abuzurile indurate in așa-numitele ”Școli rezidențiale”, inființate de guvernul canadian și incredințate unor instituții religioase, printre care unele administrate de organizații și…