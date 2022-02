Stiri pe aceeasi tema

- Va fi nevoie de a patra doza de vaccin? Raed Arafat a spus marți seara, la Digi24, ca nu crede ca vom ajunge acolo, dar totul depinde de cum evolueaza lucrurile. Totuși, spune doctorul Arafat, daca virusul devine unul endemic, este posibil ca vaccinarea sa devina una anuala, ca pentru gripa sezoniera.…

- Șeful DSU, Raed Arafat, nu crede ca o sa fie nevoie de doza patru, dar nu exclude in totalitate aceasta varianta. Astfel, vaccinarea anti-covid ar putea sa se transforme la fel ca in campania pentru gripa sezoniera. „Nu cred ca vom ajunge acolo, dar știți cum este, totul depinde de cum evolueaza…

- Va fi nevoie de a patra doza de vaccin? Raed Arafat a spus marți seara, la Digi24, ca nu crede ca vom ajunge acolo, dar totul depinde de cum evolueaza lucrurile. Intrebat daca vom avea nevoie de doza a patra de vaccin, Raed Arafat a spus: „Nu cred ca vom ajunge acolo, dar știți cum este, totul depinde…

- In contextul in care se vorbește desprea cea de a patra doza de vaccin, lumea se intreaba daca nu cumva vaccinarea va deveni oblgiatore la fiecare patru luni. Raed Arafat lamurește situația. Raed Arafat susțne ca in Romania nu se discuta despre a patra doza ci doar de a treia doza. „Majoritatea deja…

- Descrierea simptomelor cu care se confrunta atunci cand se imbolnavesc a devenit o practica destul de comuna in randul pacienților romani, care au fost siliți sa comunice cu doctorul de familie la telefon, prin prisma situației generate de pandemie.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri ca efectele petrecerilor din noaptea de Revelion se vor vedea in aproximativ doua saptamani si a recunoscut ca nu toata lumea va respecta normele sanitare de prevenire a raspandirii epidemiei de COVID-19, transmite Agerpres.…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca avantajul Romaniei in fața noului tip de virus Sars-Cov-2, varianta Omicron, este dat de legaturile directe slabe pe care țara noastra le are cu Africa. Arafat precizeaza faptul ca și in Romania o sa apara cazuri, iar masurile luate de autoritați au rolul de a…

- Secretar de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu a anuntat, joi seara, ca a fost inregistrat un prim caz de gripa sezoniera. Pacientul este un tanar de 30 de ani din Bucuresti. “S-a facut test de identificare a SARS-CoV-2 si a gripei. SARS-CoV-2 – negativ, gripa – pozitiv. Deci este primul caz…