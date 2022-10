Vremea mai calda decat in ​​mod normal din ultimele cateva saptamani a intarziat inceputul sezonului de incalzire, lasand o rezerva mai mare de gaz pentru lunile de iarna, in timp ce intreprinderile europene au redus drastic consumul. Dar o nota grea de precauție planeaza inca in aer. Indrazneala de a crede ca criza energetica a […] The post “Va fi multa durere”. Caștiga Europa razboiul gazelor cu Rusia? first appeared on Ziarul National .