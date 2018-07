Echipele romanesti, in focurile europene

Sortii au decis posibilele adversare ale echipelor romanesti prezente in preliminariile competitiilor europene. Astfel, daca va invinge in turul al doilea preliminar al Champions League campioana Suediei, Malmo FF, CFR Cluj va juca in turul al treilea fie cu formatia bulgara Ludogoret Razgrad fie cu Vidi FC (Ungaria).… [citeste mai departe]