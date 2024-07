Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un imprumut de doi ani la malul Marii Negre, Louis Munteanu (22 ani) a revenit in aceasta vara la Fiorentina, insa se pare ca nu face parte din planurile de viitor ale trupei „viola”. Alessandro Ferrari, directorul general al Fiorentinei, a omis numele atacantului roman in momentul in care a realizat…

- Louis Munteanu (22 de ani) a revenit la Fiorentina dupa ce a fost imprumutat la Farul Constanța in sezonul trecut. FCSB și Rapid au fost cateva dintre echipele care s-au batut pentru semnatura atacantului, insa pretențiile sale financiare au fost considerate extrem de ridicate de Gigi Becali (66 de…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB-ului, a intrat in direct și a explicat strategia aplicata in cazul lui Louis Munteanu (21 de ani). Fostul atacant de la Farul a fost disputat de campioana Romaniei și de Rapid in aceasta vara. In cele din urma, Louis Munteanu va ramane la Fiorentina, dupa cum a…

- Transferul lui Louis Munteanu (21 de ani) la FCSB a intrat in impas. Mihai Stoica (59 de ani), oficialul roș-albaștrilor, a explicat faptul ca atacantul nu mai reprezinta un punct de interes pentru el și nu mai dorește sa-l transfere. Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB-ului, anunța miercuri seara…

- Fostul mare fotbalist Ilie Dumitrescu (55 de ani) il considera pe Louis Munteanu (21) a fi „cel mai bun atacant” din Superliga și este convins ca varful imprumutat la Farul dorește sa revina la echipa de care aparține, Fiorentina. Louis Munteanu, atacant cu 12 goluri și 5 pase decisive in acest sezon…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, crede ca va fi licitație pentru Louis Munteanu (21 de ani), atacantul imprumutat de Fiorentina la Farul. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a inceput discuțiile pentru transferul atacantului. El a oferit 1,2 milioane de euro, Fiorentina cere…

- Farul - Rapid 3-1. Gica Hagi, managerul constanțenilor, a comentat victoria clara echipei lui impotriva giuleștenilor. Hagi a anunțat ca vrea sa il pastreze pe Louis Munteanu și anul viitor. Și a declarat ca poate da 400.000 de euro pe el, cat e dispusa FCSB sa le ofere celor de la Fiorentina. Gica…

- FCSB și Rapid, prin vocile patronilor Gigi Becali și Dan Șucu, și-au manifestat interesul de a-l transfera pe Louis Munteanu (21 de ani), atacantul Farului imprumutat de Fiorentina. Cei doi au aflat cat trebuie sa plateasca pentru unul dintre cei mai doriți jucatori din Superliga. FCSB este aproape…