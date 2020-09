Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Florești, Horia Șulea, a declarat ca a negociat cu directorul Companiei de Transport Public Cluj, Liviu Neag, introducerea unei noi linii de autobuz in comuna.”In primavara acestui an am promis ca pana in toamna, mai precis pana la inceperea anului școlar 2020-2021, pe strazile Razoare,…

- Antonio Banderas a scapat de coronavirus. Anuntul l-a facut chiar actorul pe pagina sa de Facebook. El a facut haz de necaz si a postat o fotografie haioasa in care el se lupta cu zeci de molecule de COVID-19.

- Un numar de 24 de membri ai PNL Sector 2 au demisionat miercuri din partid, pentru a se alatura lui Dan Cristian Popescu, actualul viceprimar, care a trecut recent de la PNL la PSD și urmeaza sa candideze din partea social-democraților la Primaria Sectorului 2.Anunțul a fost facut într-o…

- "Inainte de a purta orice discuție despre introducerea obligativitații purtarii maștii de protecție in aer liber, dl Orban și Guvernul PNL trebuie sa faca mai intai urmatorul lucru: sa dea persoanelor vulnerabile maștile de protecție promise! Sunt deja zile bune de cand licitația a avut loc!…

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a anunțat joi pe pagina de Facebook ca s-a intrat in ultima etapa a perioadei de planificare a reabilitarii drumului județean dintre Ungheni și Tarnaveni. Peter Ferenc spune ca foarte curand vor incepe lucrarile efective. Anunțul președintelui CJ…

- Primaria municipiului Cahul iși suspenda temporar programul de lucru cu publicul, din motiv ca mai mulți angajați ai instituției au fost testați pozitiv cu noul coronavirus – Covid-19. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a instituției. Pentru o perioada nedeterminata, angajații Primariei iși…

- Parchetul General a clasat dosarul in rem deschis dupa ce senatorul PNL, Vergil Chițac a fost confirmat pozitiv cu coronavirus in 13 martie 2020. Ordonanța de clasare este semnata de fostul adjunct al DNA, procurorul Marius Iacob. Anunțul a fost facut de parlamentar, pe pagina sa de Facebook. Procurorii…