Va fi impusă o limită de viteză pe autostrăzile germane? Discuțiile continuă între ... Dupa ce o parte din lumea politica din Germania și-a anunțat intenția de a impune limite de viteza pe autostrazile din aceasta țara din motive de siguranța și de mediu, asiguratorii și reprezentanții Poliției cer teste și statistici care sa dovedeasca faptul ca aceasta masura este susținuta științific. Germania este singura țara europeana care ofera autostrazi fara limita legala de viteza. Conform datelor oficiale oferite de autoritați, 70% dintre... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce o parte din lumea politica din Germania și-a anunțat intenția de a impune limite de viteza pe autostrazile din aceasta țara din motive de siguranța și de mediu, asiguratorii și reprezentanții Poliției cer teste și statistici care sa dovedeasca faptul ca aceasta masura este susținuta științific. …

- Accident grav in Capitala. Doua masini s-au ciocnit violent la intersectia strazilor Ismail si Stefan cel Mare. In urma coliziunii unul dintre autoturisme a fost proiectat in gardul ce separa carosabilul de trotuar. Un echipaj al Politiei a ajuns la fata locului.

- Cancelarul german Angela Merkel s-a pronuntat miercuri, intr-o interventie in Bundestag, in favoarea cresterii exporturilor de armament german in tari din Africa, in sprijinul combaterii terorismului pe acest continent, transmite DPA. Eforturile Germaniei nu ar trebui sa se limiteze la…

- Cum lupta cu incalzirea globala ce mai verde țara din Europa. Olanda reduce limita de viteza pe autostrazi, oprește proiecte de construcții și schimba hrana animalelor Guvernul de coalitie condus de premierul Mark Rutte intentioneaza sa reduca limita de viteza in timpul zilei pe autostrazile din Olanda,…

- In prima parte a zilei s-a intalnit cu primarul Ilie Bolojan, la Primarie. „In contextul in care Germania este cel mai important partener economic al Romaniei, cea mai mare parte a discuției s-a axat pe probleme legate de continuarea creșterii dezvoltarii economice. S-a discutat despre…

- Incetinirea economiei Germaniei afecteaza Romania mult mai puternic decat alte țari din regiune, considera analiștii chestionați de catre MEDIAFAX, in contextul in care banca centrala a Germaniei a avertizat recent ca este posibil ca economia tarii sa fi intrat in recesiune tehnica.„Noi suntem…

- Deputatul ALDE Adrian Mocanu s-a ales cu permisul suspendat dupa ce a fost prins circuland cu viteza excesiva, de doua ori in aceeasi zi. Prima data a circulat cu viteza peste limita legala intr-o localitate din Ilfov, ulterior fiind amendat in Buzau. Deputatul nu mai are dreptul sa conduca 120 de…

- Deputatul buzoian Adrian Mocanu (ALDE) a ramas fara permis dupa ce a fost prins de polițișii rutieri circuland cu viteza in localitate, pe DN2 E85, in Buzau. Cu cateva ore inainte, parlamentarul depașise limita legala și intr-o localitate din Ilfov.Surse judiciare au declarat, corespondentului…