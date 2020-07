Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cel mai aglomerat week-end pe litoral dar și pe Valea Prahovei, polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane se așteapta duminica la trafic rutier aglomerat spre București de la mare și de la munte, așa ca recomanda rute alternative.Astfel, in cursul zilei de duminica, polițiștii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in cursul zilei de astazi, polițiștii acționeaza in dispozitivul de siguranța rutiera pentru fluidizarea traficului atat pe autostrada A2 București – Constanța. Intrucat sunt așteptate valori ridicate de trafic…

- Toate drumurile principale de la munteși mare catre București sunt aglomerate, duminica seara. Secircula bara la bara pe DN1, iar traficul este ingreunat pe A2 șiA3, pe sensul catre București.A fost unul din cele mai aglomerateweekenduri de pana acum, pe litoral, iar asta se vede pe sensul deintoarcere…

- Centrul Infotrafic informeaza ca politistii rutieri actioneaza duminica atat pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, cat si pe raza tuturor statiunilor montane de pe Valea Prahovei, iar intrucat sunt asteptate valori ridicate de trafic pe sensul catre Bucuresti al Autostrazii Soarelui, dar si pe DN…

- Centrul Infotrafic informeaza ca politistii rutieri actioneaza duminica atat pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, cat si pe raza tuturor statiunilor montane de pe Valea Prahovei, iar intrucat sunt asteptate valori ridicate de trafic pe sensul catre Bucuresti al Autostrazii Soarelui, dar si pe DN…

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia rutiera este intensa pe sensul Brasov catre Ploiesti al DN 1, astfel ca de la km 134 la km 129 (Busteni) este coloana in miscare (35-40 km/h).De asemenea, pe tronsonul cuprins intre localitatile Posada…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe DN 1 București-Brașov, pe sensul de coborare, valorile de trafic sunt ridicate, astfel ca s-a format coloana in mișcare de la limita cu județul Brașov pana in stațiunea Bușteni. De asemenea, in orașul…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale din Romania, anunța finalizarea studiului privind imunizarea naturala a populației pentru COVID 19. Compania a extins eșantionul pana la 1005 persoane, cadre medicale și personal auxiliar din 15 orașe in care MedLife opereaza clinici și spitale. In continuare…