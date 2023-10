Va fi Fâșia Gaza Stalingradul Israelului? Ca imagine, Benjamin Netanyahu face un joc extraordinar, doar ca Israelul nu este in campanie electorala, iar miza bataliei cu palestinienii nu-s voturile, ci viețile miilor de soldați evrei pe care „Bibi” vrea sa-i trimita in Fașia Gaza. Nu-i greu de intrat, dar e al naibii de teribil de ieșit de acolo, asta fiindca șefii […] The post Va fi Fașia Gaza Stalingradul Israelului? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca sunt aproximativ 350 de romani in Fasia Gaza, dintre care circa 250 au solicitat repatrierea in Romania. Aproape 2.200 de romani au fost adusi acasa, din Israel, dupa izbucnirea conflictului, a mai anuntat prim-ministrul, intr-o intervenție la Romania TV, citata…

- Consilierul pentru Securitate Naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a avertizat asupra riscului de escaladare a razboiului dintre Israel și Hamas, in timp ce in orașele din Europa și din Marea Britanie mii de persoane au ieșit in strada in sprijinul palestinienilor din Gaza și s-au incaierat cu…

- Soldații israelieni care se pregatesc pentru o ofensiva terestra in Fașia Gaza se vor confrunta cu o serie de provocari serioase - cladiri inghesuite, mine și tuneluri - in timp ce ii vor vana pe militanții Hamas care se amesteca printre civili, o situație ce ar putea provoca suferințe umane imense…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca a discutat cu Israelul despre „nevoile umanitare” ale Fasiei Gaza, bombardata de armata israeliana, aparand in acelasi timp dreptul de a raspunde la atacul mortal al Hamas, informeaza France Presse. „Am discutat despre modalitati de a raspunde…

- In cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu - afectat de unul dintre cele mai grave atacuri asupra țarii sale din ultimele decenii - a adus in discuție posibilitatea de a intra in Gaza. Președintele Biden nu l-a avertizat sa nu faca…

- Dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca atacul asupra tintelor Hamas abia a inceput, avioanele israeliene de razboi au continuat sa bombardeze Fasia Gaza peste noapte, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Oficialii palestineini din domeniul sanatatii au declarat ca 140…

- Fașia Gaza a atras in weekend toate privirile dupa ce aproximativ 1.000 de combatanți din gruparea armata Hamas au trecut granița spre Israel, unde au ucis peste 700 de israelieni și a ranit alți peste 2.000, intr-un asalt care a luat complet pe nepregatire Israelul. Armata israeliana a raspuns prin…

- Israelul a declarat oficial stare de razboi duminica, deoarece numarul morților dintr-un atac fara precedent al Hamas cu o zi in urma a depașit 700 și era de așteptat sa creasca și mai mult, soarta a peste o suta de persoane rapite și duse in Fașia Gaza inca neclara.Avioanele israeliene au efectuat…