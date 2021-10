Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii din Statele Unite au votat extinderea temporara a plafonului datoriei țarii, cu mai puțin de doua saptamani inainte ca acesta sa fie atins. Cu toate ca s-a ajuns la un acord, tensiunile intre republicani și democrați a provocat nervozitate pe piețele financiare, noteaza BBC. Senatul, camera…

- Directorul general al Aquatim, Ilie Vlaicu, și antreprenorii, au semnat, joi, 7 octombrie, contractul de lucrari „Execuție rețele de apa si canalizare Timișoara Nord”. Acesta face parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”…

- Este a patra procedura de licitatie de acest fel, cea mai mare de pana acum, lansata de ApaVital in tot atatea luni ApaVital a scos la licitatie cel mai mare contract de pana acum, in cadrul uriasului proiect de peste jumatate de miliard de euro aprobat la inceputul anului prin Programul Operational…

- PInca cinci comune din județul Iași vor fi racordate la apa și canalizare: Barnova, Ciurea, Miroslava, Tomești și Comarna. Apavital Iași a scos la licitație contractul pentru ”Extinderea sistemului de apa și canalizare in Zona Metropolitana a municipiului Iași – zona Sud”. Acesta este imparțit in trei…

- Consilierii locali din Baragan au aprobat un proiect de hotarare care vizeaza extinderea retelei de gaze naturale in municipiul Fetesti si in comuna Stelnica, ca urmare a unei solicitari din partea Autoritatii de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM).

- In ședința extraordinara a Consiliului Local din 17 august 2021 a fost votat și un proiect care vizeaza aprobarea documentația de avizare a lucrarilor de investiții (DALI) și a principalilor indicatori economici ai obiectului de investiții „Reabilitare cale de rulare tramvai Limita municipiului Iași…

- Compania Apa Brașov a anunțat lista strazilor din Cartierul Stupini, cuprinse in lucrarile din cadrul Contractului nr. 8, Fazat, care vor avea canalizare funcționala pana in luna noiembrie a acestui an. Este vorba despre Etapa I, in care vor fi racordate imobilele construite pana in anul 2017. Aceste…

- ApaVital a scos la licitație contractul de extindere a sistemului de apa și canalizare in județul Iași–axa 9-Podu Iloaiei–Tg. Frumos, in valoare de 50.371.428 ron. In contract sunt prevazute activitațile de execuție pentru Contractul de lucrari „Extinderea sistemului de apa și canalizare in județul…