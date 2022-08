Va fi ejectat PSD de la guvernare?

Stiri pe aceeasi tema

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „Ne aflam pe tarmul Marii Negre, la cateva…

- Slujba oficiata de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, de Ziua Marinei a fost intrerupta luni de organizatori (vedesi momentul la minutul 10:30) si i-a fost dat cuvantul sefului Statului Major al Fortelor Navale, Mihai Panait. IPS Teodosie si-a continuat apoi slujba pentru aproximativ cinci minute,…

- Un incident a avut loc luni, 15 august, in timpul festivitaților de Ziua Marinei. Slujba ținuta de Arhiepiscopul Tomisului a fost intrerupta de organizatori si a fost dat cuvantul sefului Statului Major al Fortelor Navale, Mihai Panait, a informat news.ro.IPS Teodosie si-a continuat insa slujba religioasa,…

- Dupa deschiderea noii sesiuni parlamentare din toamna, noul președinte al Senatului va fi unul dintre actualii miniștri ai cabinetului Ciuca. Pana la sesiunea parlamentara din septembrie, Alina Gorghiu va fi președintele interimar al Senatului. Insa, potrivit informațiilor noastre, noul șef al senatorilor…

- Emmanuel Macron a ajuns in Romania. Unde trebuia sa fie cazat! Emmanuel Macron a ajuns ieri in Romania, la baza militara Mihail Kogalniceanu din Constanța. Aeronava prezidențiala a ajuns cu peste jumatate de ora intarziere in țara noastra. Președintele francez a fost intampinat, la aterizare, de premierul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a ajuns in Romania, pe care o viziteaza in primul sau turneu in sud-estul Europei dupa invazia rusa din Ucraina. El s-a intalnit cu militarii francezi aflati la Baza Kogalniceanu. Aeronava cu care a sosit in Romania Emmanuel Macron a aterizat, marti seara, la…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a aterizat marți seara, 14 iunie, pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din județul Constanța, cu o intarziere de 40 de minute fața de ora programata. Aflat in primul sau turneu in sud-estul Europei dupa invazia rusa din Ucraina, Emmanuel Macron a fost intampinat pe…

- Patru miniștri din cabinetul Nicolae Ciuca sunt vizați de o kmoțiune simpla, inițiata de USR. Este vorba de Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, de Lucian Bode, ministrul de Interne și de Adrian Caciu, ministrul de Finanțe. Anunțul a fost facut marți de Catalin…