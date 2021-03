Stiri pe aceeasi tema

- O localitate din Romania intra in carantina totala dupa ce rata de infectare a depașit 6 la mia de locuitori. Localitatea care intra in carantina totala Incepand de vineri, 19 februarie, ora 0.00, localiatea Sfantu Gheorghe din județul Ialomița va intra in carantina, dupa ce rata de infectare a atins…

- Copiii care vor calatorii cu parinții vaccinați intr-o alta țara care are o incidența ridicata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus vor fi nevoiți sa stea in carantina la intoarcerea in Romania, a declarat Florentina Furtunescu, reprezentantul Institutului Național de Sanatate Publica (INSP).…

- Secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat, a declarat ca imunitatea, dupa vaccinare, dureaza pana la opt luni, acest lucru fiind demonstrat deja in urma monitorizarii persoanelor vaccinate, insa monitorizarea continua. ”Nimeni nu poate sa vina sa spuna cu certitudine ca imunitatea dureaza 3 ani…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a vorbit despre un posibil lockdown in Romania, dupa sarbatorile de iarna. Secretarul de stat in MAI spune ca nu se pune problema, momentan, de un lockdown general la noi in țara. Totuși, el a anunțat ca in anumite zone pot fi instituite…

- Guvernul austriac a anunțat vineri ca va institui o a treia carantina totala incepand cu 26 decembrie, a doua zi de Craciun, pana pe 24 ianuarie, in incercarea de a reduce efectele epidemiei de coronavirus, relateaza Agerpres, care citeaza AFP. „In perioada 26 decembrie – 24 ianuarie, restrictiile de…

- „Mi se pare ca se s-a intamplat in campania electorala, chiar si ulterior, foarte multa bravada. Trebuie sa fim decenti, retinuti. Cand facem aprecieri trebuie sa le facem dupa ce reflectam foarte mult. Domnul Orban garanta 100% ca nu vom avea un lockdown in Romania. In loc sa spuna ca cifrele sunt…

- Alexandru Rafila, deputat-ales și propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, l-a criticat pe fostul premier liberal, Ludovic Orban, deoarece in campania electorala a dat asigurari ca Romania nu va intra in carantina totala dupa alegerile parlamentare, anunța b1.ro. Rafila, care este reprezentantul…

