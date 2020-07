Stiri pe aceeasi tema

- Un eventual vaccin nu va elimina pentru totdeauna coronavirusul, iar oamenii vor fi obligați sa traiasca mulți ani cu acest virus, au declarat doi cercetatori britanici, marți, in fața parlamentului britanic, relateaza Agerpres.CercetatorulJeremy Farra a cerut in timpul audierii parlamentare ca starea…

- Populatia va trai multi ani cu pandemia provocata de noul coronavirus, au sustinut marti cercetatori britanici in fata Camerei Comunelor (parlamentul britanic), ei considerand in plus improbabil ca un eventual vaccin sa elimine pentru totdeauna acest coronavirus, relateaza agentia EFE. …

- „Aceasta infectie nu va disparea, acum este o infectie endemica umana", a spus in timpul audierii parlamentare epidemiologul Jeremy Farra, care a cerut sa se evite o stare de relaxare in timpul acestei veri, apreciind ca acum ne aflam intr-o „etapa cruciala" pentru prevenirea unui al doilea val epidemic.…

- Populatia va trai multi ani cu pandemia provocata de noul coronavirus, au sustinut marti cercetatori britanici in fata Camerei Comunelor (parlamentul britanic), ei considerand in plus improbabil ca un eventual vaccin sa elimine pentru totdeauna acest coronavirus, relateaza agentia EFE.''Aceasta…

- "Aceasta infectie nu va disparea, acum este o infectie endemica umana'', a spus in timpul audierii parlamentare epidemiologul Jeremy Farra, care a cerut sa se evite o stare de relaxare in timpul acestei veri, apreciind ca acum ne aflam intr-o ''etapa cruciala'' pentru prevenirea unui al doilea val…

- Pandemia de COVID-19 este „departe de a se fi incheiat” si „chiar se accelereaza”', a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), cerand intregii luni sa actioneze imediat, fara a astepta un vaccin, scrie Agerpres, preluand AFP.

- Atmosfera suprarealista a pandemiei Covid-19 imi aminteste cum m-am simtit cind eram tinar in Divizia de Infanterie 84, in timpul Ofensivei din Ardeni. Acum, la fel ca la sfirsitul anului 1944, exista un sentiment de pericol existent, care nu vizeaza o persoana anume, ci poate lovi la intimplare, in…

- Cercetatorii sunt de parere ca pandemia de coronavirus va fi, probabil, urmata de alte focare de boala mult mai grave. Aceștia sunt de parere ca toate aceste nenorociri li se intampla oamenilor tocmai din cauza lor, pentru ca de-a lungul anilor s-au “ocupat” cu distrugerea mediului inconjurator. „Exista…